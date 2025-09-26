Κατάλογος Εταιρειών
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Information Technologist (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Information Technologist (IT) στην Jackson National Life Insurance Company κυμαίνεται από $49.3K έως $69K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jackson National Life Insurance Company. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$53.4K - $62.1K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$49.3K$53.4K$62.1K$69K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jackson National Life Insurance Company?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για jobFamilies.Information Technologist (IT) στην Jackson National Life Insurance Company φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $69,020. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Jackson National Life Insurance Company για τον ρόλο jobFamilies.Information Technologist (IT) είναι $49,300.

Άλλοι Πόροι