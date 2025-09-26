Κατάλογος Εταιρειών
Jabil
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Προσελκυστής Προσωπικού

  • Όλοι οι Μισθοί Προσελκυστής Προσωπικού

Jabil Προσελκυστής Προσωπικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Προσελκυστής Προσωπικού in United States στην Jabil ανέρχεται σε $85K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jabil. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Jabil
Recruiter
Portland, OR
Σύνολο ανά έτος
$85K
Επίπεδο
-
Βάση
$85K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jabil?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Προσελκυστής Προσωπικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Προσελκυστής Προσωπικού at Jabil in United States sits at a yearly total compensation of $105,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Προσελκυστής Προσωπικού role in United States is $85,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Jabil

Σχετικές Εταιρείες

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι