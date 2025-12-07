Κατάλογος Εταιρειών
Jabian Consulting
Jabian Consulting Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην Jabian Consulting κυμαίνεται από $108K έως $153K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jabian Consulting. Τελευταία ενημέρωση: 12/7/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$122K - $139K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$108K$122K$139K$153K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jabian Consulting?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Jabian Consulting in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $153,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Jabian Consulting για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in United States είναι $107,900.

