Κατάλογος Εταιρειών
Itau
Itau Μισθοί

Ο μισθός της Itau κυμαίνεται από $6,378 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $80,277 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Itau. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $36.7K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $33.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $56.5K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $36.4K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $16.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $50.5K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$16.6K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$80.3K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$54K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$17.7K
Μάρκετινγκ
$20.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$6.4K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$33.7K
Διευθυντής Έργων
$33.7K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$31.6K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$38.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Itau είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $80,277. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Itau είναι $33,820.

