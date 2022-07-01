Issuu Μισθοί

Ο μισθός της Issuu κυμαίνεται από $45,768 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $112,295 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Issuu . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025