Isracard Μισθοί

Ο μισθός της Isracard κυμαίνεται από $25,309 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $165,301 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Isracard . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025