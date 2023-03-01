Κατάλογος Εταιρειών
ISEE
ISEE Μισθοί

Ο μισθός της ISEE κυμαίνεται από $113,611 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $185,925 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ISEE. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

Μηχανικός Υλικού
$186K
Μηχανικός Λογισμικού
$114K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ISEE είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $185,925. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ISEE είναι $149,768.

