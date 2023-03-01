ISEE Μισθοί

Ο μισθός της ISEE κυμαίνεται από $113,611 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $185,925 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ISEE . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025