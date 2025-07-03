Κατάλογος Εταιρειών
Iron Systems
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Iron Systems Μισθοί

Ο μισθός της Iron Systems κυμαίνεται από $12,240 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $111,440 για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Iron Systems. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
$12.2K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$111K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Iron Systems είναι Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $111,440. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Iron Systems είναι $61,840.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Iron Systems

Σχετικές Εταιρείες

  • Facebook
  • Tesla
  • Intuit
  • Lyft
  • Square
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iron-systems/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.