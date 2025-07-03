Iron Systems Μισθοί

Ο μισθός της Iron Systems κυμαίνεται από $12,240 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $111,440 για έναν Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Iron Systems . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025