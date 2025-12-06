Κατάλογος Εταιρειών
Iris Business Services
Iris Business Services Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in India στην Iris Business Services κυμαίνεται από ₹1.23M έως ₹1.75M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Iris Business Services. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$15.9K - $18.9K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Iris Business Services?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Iris Business Services in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,750,291. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Iris Business Services για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in India είναι ₹1,232,814.

