iRhythm
iRhythm Μισθοί

Το εύρος μισθών της iRhythm κυμαίνεται από $124,375 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $357,700 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της iRhythm. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $211K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$154K
Μηχανικός Υλικού
$179K

Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$124K
Διευθυντής Προϊόντος
$266K
Πωλήσεις
$199K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$358K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$153K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην iRhythm, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην iRhythm είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $357,700. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην iRhythm είναι $188,876.

