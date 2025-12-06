Κατάλογος Εταιρειών
IPG Photonics
IPG Photonics Λογιστής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λογιστής in United States στην IPG Photonics κυμαίνεται από $168K έως $234K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της IPG Photonics. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$180K - $212K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$168K$180K$212K$234K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη IPG Photonics?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λογιστής στην IPG Photonics in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $233,684. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην IPG Photonics για τον ρόλο Λογιστής in United States είναι $167,773.

Άλλοι Πόροι

