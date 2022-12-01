Κατάλογος Εταιρειών
Investec Μισθοί

Το εύρος μισθών της Investec κυμαίνεται από $21,164 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επενδυτικός Τραπεζίτης στο χαμηλότερο άκρο έως $158,746 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Investec. Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025

$160K

Αναλυτής Δεδομένων
$72.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$92.4K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$21.2K

Μάρκετινγκ
$125K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$65.2K
Διαχειριστής Έργου
$42.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$81K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$159K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$53.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Investec είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $158,746. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Investec είναι $72,417.

Άλλοι Πόροι