Intuit
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

  • Canada

Intuit Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού Μισθοί στη Canada

Η αποζημίωση Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in Canada στην Intuit κυμαίνεται από CA$107K ανά year για Software Engineer 1 έως CA$307K ανά year για Staff Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$166K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intuit. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Software Engineer 1
(Αρχάριο Επίπεδο)
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Intuit, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού στην Intuit in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$307,104. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intuit για τον ρόλο Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in Canada είναι CA$178,771.

