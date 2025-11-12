Η αποζημίωση Μηχανικός Backend Λογισμικού in Israel στην Intuit κυμαίνεται από ₪476K ανά year για Software Engineer 2 έως ₪433K ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Israel ανέρχεται σε ₪474K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intuit. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪476K
₪374K
₪63.1K
₪38.6K
Senior Software Engineer
₪433K
₪279K
₪99.8K
₪54K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Intuit, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)