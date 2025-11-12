Η αποζημίωση Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in United States στην Intuit κυμαίνεται από $128K ανά year για Product Designer 1 έως $384K ανά year για Principal Product Designer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $235K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intuit. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$134K
$126K
$4K
$4.1K
Senior Product Designer
$264K
$172K
$74.4K
$18.1K
Staff Product Designer
$297K
$194K
$68K
$35.5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Intuit, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)