Η αποζημίωση Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in San Francisco Bay Area στην Intuit κυμαίνεται από $128K ανά year για Product Designer 1 έως $337K ανά year για Principal Product Designer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $274K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intuit. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$121K
$109K
$6K
$6.1K
Senior Product Designer
$263K
$174K
$68.7K
$20.6K
Staff Product Designer
$340K
$199K
$102K
$39.3K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Intuit, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)