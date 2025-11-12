Κατάλογος Εταιρειών
Intuit Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη Μισθοί στη Israel

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in Israel στην Intuit ανέρχεται σε ₪618K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intuit. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Σύνολο ανά έτος
₪618K
Επίπεδο
Staff Product Designer
Βάση
₪462K
Stock (/yr)
₪91.7K
Μπόνους
₪64.2K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
13 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Intuit, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη στην Intuit in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪763,085. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intuit για τον ρόλο Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in Israel είναι ₪532,854.

Άλλοι Πόροι