  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

  • Greater San Diego Area

Intuit Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη Μισθοί στη Greater San Diego Area

Η αποζημίωση Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in Greater San Diego Area στην Intuit κυμαίνεται από $239K ανά year για Senior Product Designer έως $490K ανά year για Principal Product Designer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater San Diego Area ανέρχεται σε $235K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intuit. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$239K
$170K
$54.1K
$14.8K
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Intuit, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη στην Intuit in Greater San Diego Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $489,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intuit για τον ρόλο Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη in Greater San Diego Area είναι $208,000.

