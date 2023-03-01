Κατάλογος Εταιρειών
Intesa Sanpaolo
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Intesa Sanpaolo Μισθοί

Το εύρος μισθών της Intesa Sanpaolo κυμαίνεται από $15,558 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $93,254 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Intesa Sanpaolo. Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $47.7K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Οικονομικός Αναλυτής
$15.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$81.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Διαχειριστής Έργου
$85.7K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$80.1K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$93.3K
Τεχνικός Συγγραφέας
$39.8K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Intesa Sanpaolo είναι ο Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $93,254. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Intesa Sanpaolo είναι $80,056.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Intesa Sanpaolo

Σχετικές Εταιρείες

  • Spotify
  • Facebook
  • Snap
  • Amazon
  • Google
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι