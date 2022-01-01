Interactive Brokers Μισθοί

Ο μισθός της Interactive Brokers κυμαίνεται από $11,558 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $400,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Interactive Brokers. Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Στην Interactive Brokers, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 7 ετών:
10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 6th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
15% κατοχυρώνεται στο 7th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)
