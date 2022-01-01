Κατάλογος Εταιρειών
Interactive Brokers
Interactive Brokers Μισθοί

Ο μισθός της Interactive Brokers κυμαίνεται από $11,558 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $400,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Interactive Brokers. Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025

Μηχανικός Λογισμικού
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $280K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$109K
Αναλυτής Δεδομένων
$116K
Επιστήμονας Δεδομένων
$132K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$85.4K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$11.6K
Νομικά
$106K
Μάρκετινγκ
$106K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$174K
Διευθυντής Προϊόντος
$99.5K
Διευθυντής Έργων
$189K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

10%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

15%

ΕΤΟΣ 3

15%

ΕΤΟΣ 4

15%

ΕΤΟΣ 5

15%

ΕΤΟΣ 6

15%

ΕΤΟΣ 7

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Interactive Brokers, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 7 ετών:

  • 10% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (10.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 6th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 7th-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Interactive Brokers είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $400,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Interactive Brokers είναι $160,026.

