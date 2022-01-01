Interactive Brokers Μισθοί

Ο μισθός της Interactive Brokers κυμαίνεται από $11,558 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $400,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Interactive Brokers . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025