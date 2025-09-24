Κατάλογος Εταιρειών
Interactive Avenues
Interactive Avenues Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in India στην Interactive Avenues κυμαίνεται από ₹665K έως ₹911K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Interactive Avenues. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹721K - ₹855K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹665K₹721K₹855K₹911K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.98M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Interactive Avenues?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Interactive Avenues in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹910,747. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Interactive Avenues για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in India είναι ₹665,241.

