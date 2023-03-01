Κατάλογος Εταιρειών
Interac
Interac Μισθοί

Το εύρος μισθών της Interac κυμαίνεται από $54,953 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $100,269 για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Interac. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $87.1K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $60K
Επιστήμονας Δεδομένων
$65.4K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$55K
Διευθυντής Προγράμματος
$81.1K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$100K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Interac είναι ο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $100,269. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Interac είναι $73,280.

