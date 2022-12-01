Intentsify Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Intentsify είναι $197,010 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Intentsify . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025