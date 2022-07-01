Κατάλογος Εταιρειών
IntelyCare Μισθοί

Το εύρος μισθών της IntelyCare κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $197,010 για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της IntelyCare. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $148K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$197K
Επιστήμονας Δεδομένων
$101K

Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$182K
Διευθυντής Προϊόντος
$116K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at IntelyCare is Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $197,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IntelyCare is $148,000.

