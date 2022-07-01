Intellum Μισθοί

Ο μισθός της Intellum κυμαίνεται από $99,615 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $182,408 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Intellum . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025