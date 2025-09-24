Κατάλογος Εταιρειών
Intelliswift Software
Intelliswift Software Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in India στην Intelliswift Software κυμαίνεται από ₹491K έως ₹701K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intelliswift Software. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹563K - ₹659K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹491K₹563K₹659K₹701K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.98M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Intelliswift Software?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Intelliswift Software in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹701,072. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intelliswift Software για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in India είναι ₹491,349.

Άλλοι Πόροι