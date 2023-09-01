intelliHR Μισθοί

Ο μισθός της intelliHR κυμαίνεται από $84,948 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $162,505 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της intelliHR . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025