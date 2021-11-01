Κατάλογος Εταιρειών
Intelligent Medical Objects
Intelligent Medical Objects Μισθοί

Ο μισθός της Intelligent Medical Objects κυμαίνεται από $82,159 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $304,470 για έναν Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Intelligent Medical Objects. Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $98K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$82.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
$140K

Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$304K
Διευθυντής Προϊόντος
$180K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Intelligent Medical Objects είναι Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $304,470. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
