IntelliGenesis
IntelliGenesis Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην IntelliGenesis ανέρχεται σε $118K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της IntelliGenesis. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
IntelliGenesis
Software Engineer
Linthicum Heights, MD
Σύνολο ανά έτος
$118K
Επίπεδο
L3
Βάση
$118K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη IntelliGenesis?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Μηχανικός Λογισμικού ที่ IntelliGenesis in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $166,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ IntelliGenesis สำหรับตำแหน่ง Μηχανικός Λογισμικού in United States คือ $117,500

Άλλοι Πόροι