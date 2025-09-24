Κατάλογος Εταιρειών
IntelliGenesis
IntelliGenesis Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην IntelliGenesis κυμαίνεται από $141K έως $193K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της IntelliGenesis. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$153K - $181K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$141K$153K$181K$193K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη IntelliGenesis?

Συχνές Ερωτήσεις

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας hos IntelliGenesis ligger på en årlig totalkompensasjon på $193,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos IntelliGenesis for Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας rollen er $141,120.

Άλλοι Πόροι