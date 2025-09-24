Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην IntelliGenesis ανέρχεται σε $101K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της IntelliGenesis. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Σύνολο ανά έτος
$101K
Επίπεδο
L1
Βάση
$101K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
9 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην IntelliGenesis φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $104,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην IntelliGenesis για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι $101,000.

