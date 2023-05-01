IntelliBoard Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της IntelliBoard κυμαίνεται από $39,800 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο χαμηλό άκρο έως $45,900 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της IntelliBoard. Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025

Μηχανικός Πωλήσεων
$39.8K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$45.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην IntelliBoard είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $45,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην IntelliBoard είναι $42,850.

