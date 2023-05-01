IntelliBoard Μισθοί

Ο μισθός της IntelliBoard κυμαίνεται από $39,800 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Πωλήσεων στο χαμηλό άκρο έως $45,900 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της IntelliBoard . Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025