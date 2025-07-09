Κατάλογος Εταιρειών
Intellias Μισθοί

Το εύρος μισθών της Intellias κυμαίνεται από $15,288 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $95,574 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Intellias. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $60K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$65.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$35K

Μηχανικός Υλικού
$63.6K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$77.6K
Μάρκετινγκ
$15.3K
Διαχειριστής Έργου
$46.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$95.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$82.3K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$67.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Intellias είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $95,574. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Intellias είναι $64,683.

