Intellia Therapeutics
Intellia Therapeutics Βιοϊατρικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Βιοϊατρικός Μηχανικός in United States στην Intellia Therapeutics κυμαίνεται από $90.2K έως $131K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intellia Therapeutics. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$102K - $119K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$90.2K$102K$119K$131K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Intellia Therapeutics?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Βιοϊατρικός Μηχανικός στην Intellia Therapeutics in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $130,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intellia Therapeutics για τον ρόλο Βιοϊατρικός Μηχανικός in United States είναι $90,200.

