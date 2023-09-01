Κατάλογος Εταιρειών
Intellect Design Arena
Intellect Design Arena Μισθοί

Ο μισθός της Intellect Design Arena κυμαίνεται από $8,476 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $38,311 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Intellect Design Arena. Τελευταία ενημέρωση: 11/24/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $9.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $38.3K
Μάρκετινγκ
$20.4K

Διευθυντής Προϊόντος
$36.1K
Τεχνικός Συγγραφέας
$8.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Intellect Design Arena είναι Επιστήμονας Δεδομένων με ετήσια συνολική αμοιβή $38,311. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intellect Design Arena είναι $20,422.

Άλλοι Πόροι

