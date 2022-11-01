Intelcom Μισθοί

Ο μισθός της Intelcom κυμαίνεται από $60,476 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $105,874 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Intelcom . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025