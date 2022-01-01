Κατάλογος Εταιρειών
Integral Ad Science
Integral Ad Science Μισθοί

Το εύρος μισθών της Integral Ad Science κυμαίνεται από $105,525 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $320,390 για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Integral Ad Science. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $175K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $165K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$320K

Πωλήσεις
$106K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$269K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$159K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$131K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$109K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Integral Ad Science είναι ο Πληροφορικός (ΤΠΕ) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $320,390. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Integral Ad Science είναι $162,100.

Άλλοι Πόροι