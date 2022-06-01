Κατάλογος Εταιρειών
Intapp
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Intapp Μισθοί

Το εύρος μισθών της Intapp κυμαίνεται από $72,507 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $233,825 για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Intapp. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $108K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $144K
Λογιστής
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$234K
Μάρκετινγκ
$102K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$95.5K
Διαχειριστής Έργου
$164K
Πωλήσεις
$120K
Μηχανικός Λογισμικού
$119K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$129K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Intapp, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Intapp is Πληροφορικός (ΤΠΕ) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp is $119,799.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Intapp

Σχετικές Εταιρείες

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι