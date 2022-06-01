Intapp Μισθοί

Το εύρος μισθών της Intapp κυμαίνεται από $72,507 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $233,825 για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Intapp . Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025