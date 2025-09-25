Κατάλογος Εταιρειών
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Canada στην Intact Financial Corporation κυμαίνεται από CA$90.3K έως CA$128K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intact Financial Corporation. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$103K - CA$122K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$90.3KCA$103KCA$122KCA$128K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Intact Financial Corporation?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σχεδιαστής Προϊόντος at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$128,222. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Σχεδιαστής Προϊόντος role in Canada is CA$90,313.

Άλλοι Πόροι