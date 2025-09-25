Κατάλογος Εταιρειών
Intact Financial Corporation Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Canada στην Intact Financial Corporation ανέρχεται σε CA$114K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intact Financial Corporation. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Intact Financial Corporation
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$114K
Επίπεδο
L3
Βάση
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$9.8K
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
CA$225K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Intact Financial Corporation in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$163,384. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intact Financial Corporation για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Canada είναι CA$118,599.

