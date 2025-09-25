Κατάλογος Εταιρειών
Intact Financial Corporation
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Intact Financial Corporation Διακανονιστής Αποζημιώσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διακανονιστής Αποζημιώσεων in Ireland στην Intact Financial Corporation κυμαίνεται από €22.3K έως €31.1K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Intact Financial Corporation. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€23.9K - €28.2K
Ireland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Intact Financial Corporation?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διακανονιστής Αποζημιώσεων στην Intact Financial Corporation in Ireland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €31,083. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Intact Financial Corporation για τον ρόλο Διακανονιστής Αποζημιώσεων in Ireland είναι €22,316.

