Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Μισθοί

Ο μισθός της Insurance Corporation of British Columbia κυμαίνεται από $20,732 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $100,500 για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Insurance Corporation of British Columbia. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $58.4K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$43.9K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$101K

Διαφημιστικός Συγγραφέας
$56K
Επιστήμονας Δεδομένων
$80.8K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$20.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$101K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$23.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Insurance Corporation of British Columbia είναι Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $100,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Insurance Corporation of British Columbia είναι $57,189.

