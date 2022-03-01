Κατάλογος Εταιρειών
Insulet
Insulet Μισθοί

Το εύρος μισθών της Insulet κυμαίνεται από $37,192 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $201,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Insulet. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $143K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $81K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$101K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$37.2K
Μάρκετινγκ
$185K
Διευθυντής Προϊόντος
$158K
Διαχειριστής Έργου
$60.2K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$201K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$110K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Insulet είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $201,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Insulet είναι $110,445.

