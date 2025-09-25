Κατάλογος Εταιρειών
Instacart
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

Instacart Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Instacart κυμαίνεται από $209K ανά year για L4 έως $395K ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $243K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Instacart. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Product Designer 2
$209K
$139K
$70.2K
$0
L5
Senior Product Designer 1
$253K
$181K
$71.8K
$0
L6
Senior Product Designer 2
$279K
$195K
$84.7K
$0
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

50%

ΕΤΟΣ 1

50%

ΕΤΟΣ 2

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών:

  • 50% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (50.00% ετησίως)

  • 50% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σχεδιαστής Προϊόντος at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $395,429. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Σχεδιαστής Προϊόντος role in United States is $240,000.

