Instacart
  • Μισθοί
  • Μάρκετινγκ

  • Όλοι οι Μισθοί Μάρκετινγκ

Instacart Μάρκετινγκ Μισθοί

Η αποζημίωση Μάρκετινγκ in United States στην Instacart κυμαίνεται από $203K ανά year για L6 έως $351K ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $230K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Instacart. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
Marketing 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Marketing 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Marketing 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Marketing 2
$203K
$178K
$25K
$0
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

50%

ΕΤΟΣ 1

50%

ΕΤΟΣ 2

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών:

  • 50% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (50.00% ετησίως)

  • 50% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Μάρκετινγκ sa Instacart in United States ay may taunang kabuuang bayad na $405,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Instacart para sa Μάρκετινγκ role in United States ay $225,000.

