Instacart
Instacart Επιτυχία Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιτυχία Πελατών in Canada στην Instacart κυμαίνεται από CA$115K έως CA$164K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Instacart. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$131K - CA$155K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CA$226K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

50%

ΕΤΟΣ 1

50%

ΕΤΟΣ 2

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών:

  • 50% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (50.00% ετησίως)

  • 50% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιτυχία Πελατών at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$163,549. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Επιτυχία Πελατών role in Canada is CA$115,196.

