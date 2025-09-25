Η αποζημίωση Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην Instacart ανέρχεται σε $210K ανά year για L6. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Instacart. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
50%
ΕΤΟΣ 1
50%
ΕΤΟΣ 2
Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών:
50% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (50.00% ετησίως)
50% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)