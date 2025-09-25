Κατάλογος Εταιρειών
Instacart
  • Μισθοί
  • Λογιστής

  • Όλοι οι Μισθοί Λογιστής

Instacart Λογιστής Μισθοί

Η αποζημίωση Λογιστής in United States στην Instacart ανέρχεται σε $133K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $143K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Instacart. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$133K
$128K
$5.1K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

50%

ΕΤΟΣ 1

50%

ΕΤΟΣ 2

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών:

  • 50% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (50.00% ετησίως)

  • 50% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Technical Accountant

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λογιστής στην Instacart in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $188,700. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Instacart για τον ρόλο Λογιστής in United States είναι $137,500.

Άλλοι Πόροι