insightsoftware Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in India στην insightsoftware ανέρχεται σε ₹1.42M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της insightsoftware. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
insightsoftware
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.42M
Επίπεδο
L3
Βάση
₹1.42M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη insightsoftware?

₹13.98M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην insightsoftware in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,235,308. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην insightsoftware για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹1,825,659.

