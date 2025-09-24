Κατάλογος Εταιρειών
insightsoftware
insightsoftware Μηχανικός Πωλήσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Πωλήσεων in United Kingdom στην insightsoftware κυμαίνεται από £130K έως £181K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της insightsoftware. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£139K - £164K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£130K£139K£164K£181K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

£121K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη insightsoftware?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Πωλήσεων στην insightsoftware in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £181,176. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην insightsoftware για τον ρόλο Μηχανικός Πωλήσεων in United Kingdom είναι £130,075.

Άλλοι Πόροι